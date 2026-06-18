Beslistermijn verlengd voor dakkapel Alexanderdonk in Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag om een dakkapel te plaatsen op Alexanderdonk 31.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning, specifiek voor het plaatsen van een dakkapel op het adres Alexanderdonk 31 in Roosendaal. Het registratienummer van de aanvraag is 2026OPA048523.

Door de verlenging van de beslistermijn neemt de gemeente meer tijd om de aanvraag te beoordelen. Dit is een gebruikelijke stap als meer onderzoek of afstemming nodig is.