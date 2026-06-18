Enexis vervangt gasstation achter flats Eikenlaan in Roosendaal

Enexis Netbeheer heeft een melding gedaan voor het vervangen van een gasstation achter de flats aan de Eikenlaan in Roosendaal. Dit gasstation regelt en meet aardgas. De melding is op 27 mei ingediend en op 11 juni afgehandeld.

Gevonden voor jou

Het gasstation aan de Eikenlaan in Roosendaal wordt vervangen. Het station wordt gebruikt voor het regelen en meten van aardgas en bevindt zich aan de achterzijde van de flats op Eikenlaan 52b-56b.

De melding voor deze milieubelastende activiteit is ingediend door Enexis Netbeheer B.V. en heeft als zaaknummer Z2026-00015162. Bezwaar of beroep tegen deze melding is niet mogelijk.

Het vervangen van het gasstation is bedoeld om het systeem te moderniseren en de werking ervan te verbeteren. Het proces is volledig afgehandeld op 11 juni 2026.