Gewijzigde openingstijden gemeentehuis Halderberge

Het gemeentehuis in Halderberge heeft op 22 en 30 juni aangepaste openingstijden.

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Op donderdag 22 juni opent het gemeentehuis in Halderberge pas vanaf elf uur ’s ochtends. Een week later, op vrijdag 30 juni, sluit het gemeentehuis eerder, namelijk om half drie in de middag.

De gemeente vraagt inwoners rekening te houden met deze gewijzigde openingstijden. Voor veel gemeentelijke zaken is het mogelijk om deze online te regelen. Lukt dat niet, dan kan er een afspraak worden gemaakt met de afdeling Burgerzaken.

Het is nog niet bekend of deze aangepaste tijden eenmalig zijn of dat er meer wijzigingen volgen. Halderberge benadrukt dat het belangrijk is om vooraf te controleren of het gemeentehuis geopend is, zeker bij zaken die niet online kunnen worden afgehandeld.

Meer informatie over de openingstijden en de mogelijkheden om online afspraken te maken, is te vinden via de website van de gemeente Halderberge.