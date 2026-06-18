Enexis plaatst de komende jaren naar schatting zeventig tot tachtig nieuwe elektriciteitshuisjes in Laarbeek. De werkzaamheden starten in augustus of september in Beek, waar in fases 28 huisjes worden geplaatst.

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De uitbreiding van het stroomnet in Laarbeek is nodig vanwege het toenemende stroomgebruik en de groeiende opwekking van energie. Om huishoudens en bedrijven ook in de toekomst van stroom te kunnen voorzien, breidt netbeheerder Enexis het netwerk flink uit. Ze kiezen ervoor om buurt voor buurt te werken, zodat het netwerk sneller op orde is en de overlast beperkt blijft.

Samen met de gemeente Laarbeek worden de locaties van de huisjes zorgvuldig bepaald. Hierbij wordt gekeken naar plekken waar de huisjes zo min mogelijk hinder veroorzaken voor omwonenden. Alle locaties worden ter plaatse beoordeeld om goed in kaart te brengen wat de impact is op de omgeving.

Voorwaarden voor plaatsing

Bij het plaatsen van de elektriciteitshuisjes houdt Enexis rekening met een aantal voorwaarden. Zo moet een huisje gemiddeld honderd woningen van stroom kunnen voorzien en moeten de kabels zo kort mogelijk blijven voor een stabiel netwerk. Daarnaast mogen huisjes niet boven bestaande kabels en leidingen komen te staan, en plaatsing onder bomen is vaak niet mogelijk vanwege de wortels. Ook mag de verkeersveiligheid niet in gevaar komen door de aanwezigheid van het huisje.

Ondanks deze zorgvuldige afwegingen zijn geschikte locaties soms beperkt. Hierdoor kunnen huisjes soms dichter bij woningen of meer in het zicht worden geplaatst.

Werkzaamheden en communicatie

Omwonenden worden vooraf geïnformeerd via een brief van de aannemer. Hierin staan details over de locatie, de vormgeving van de huisjes en de start van de werkzaamheden. Bij vragen kunnen inwoners binnen twee weken contact opnemen met de aannemer.

De aanleg van de huisjes brengt ook werkzaamheden met zich mee. Zo moeten nieuwe kabels worden getrokken, waarbij straten worden opengebroken. Dit kan tijdelijk zorgen voor afgesloten wegen of een onderbreking in de stroomvoorziening. Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangen bewoners een aanvullende brief met meer informatie.