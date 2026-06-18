Gemeenteraad Boxtel neemt belangrijke besluiten

De gemeenteraad van Boxtel heeft tijdens de vergadering op 16 juni meerdere besluiten genomen. Onder meer wijzigingen in omgevingsplannen en financiële stukken kregen goedkeuring. Opvallend was de sanering van locaties voor nieuwe functies en de aanpassing van begripsbepalingen. Ook stemde de raad unaniem in met diverse zienswijzen en beheerplannen.

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De raadsvergadering in Boxtel stond in het teken van belangrijke besluiten over omgevingsplannen, financiële bijdragen en woningbouw. Bij drie locaties, waaronder De Vennekens en Oirschotseweg in Boxtel en Vrilkhovenseweg in Liempde, wordt een sanering doorgevoerd van intensieve veehouderijen. De varkenshouderijen krijgen een nieuwe functie, zoals agrarisch biologisch extensieve landbouw zonder chemische middelen.

Bij De Vennekens 1 werd een wijziging in de begripsbepaling aangenomen, waarbij bepaalde landbouwvormen worden uitgesloten. Voor de locatie aan Vrilkhovenseweg 7 werd een vergelijkbaar amendement goedgekeurd. Beide voorstellen kregen steun van een meerderheid, terwijl enkele partijen tegen stemden.

Woningbouw Clarissenstraat

Ook voor woningbouw aan de Clarissenstraat 35 werden stappen gezet. De raad gaf een positief bindend advies voor de bouw van drie woningen, onder voorwaarden zoals aanpassing van de situering en behoud van groenstructuren. Dit moet zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing en overleg met omwonenden.

Daarnaast stemde de raad unaniem in met verschillende andere voorstellen, waaronder het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken, grondexploitatie Erf Selissen Noord en zienswijzen op de begrotingen van regionale instanties zoals de GGD en Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Financiële stukken en zienswijzen

De gemeenteraad heeft zienswijzen vastgesteld op meerdere financiële documenten, zoals de begrotingen van de Regionale Netwerkorganisatie Brabant (RNOB) en de Omgevingsdienst Brabant Noord. Hiermee kan de raad invloed uitoefenen op de besteding van middelen en beleid.

De vergadering op 16 juni markeerde een productieve bijeenkomst waarin diverse onderwerpen zijn besproken en afgerond. De besluiten dragen bij aan toekomstige ontwikkelingen in Boxtel en omgeving.