Zweedse Marie in Eindhoven en Brabantse Ruud in Zweden: zo kijken ze het WK
Zaterdagavond is het zover: Nederland neemt het tijdens het WK voetbal op tegen Zweden. De Brabander Ruud Rombouts woont in Zweden, de Zweedse Marie Niesink woont in Eindhoven. Allebei kijken ze de wedstrijd, maar juich je dan voor je geboorteland of niet?
Het duel tussen Oranje en de Zweedse ploeg wordt zaterdag om zeven uur afgetrapt. Voor Nederland is het de sleutelwedstrijd om een ticket voor de zestiende finales te bemachtigen. Ruud en Marie blikken vooruit.
Wie gaat er winnen en met welke score?
Marie: "Zweden natuurlijk! Ik had eerst gezegd 2-1 voor Zweden, maar na de wedstrijd tegen Tunesië misschien nog wel wat meer. Wie weet.."
Ruud: "Ik denk dat het gelijkspel gaat worden. Ze zijn allebei best goed in doelpunten maken, maar ze laten achterin af en toe wel nog wat liggen. Maar ik denk 2-2, of 3-3."
Waarom ben je toch voor je thuisland?
Marie: "Dat is gevoelsmatig. Ik krijg die vraag wel vaker, maar ik ben gewoon Zweeds. Dan ben ik ook voor Zweden, maar ik heb een reserveland. Stel dat ze verliezen, dan kan ik nog overstappen naar Nederland. Dat is wel handig."
Ruud: "Je kunt wel uit Nederland weggaan, maar je blijft natuurlijk een Nederlander."
Als Nederland doorgaat in plaats van Zweden, ga je dan het andere land aanmoedigen?
Marie: "Jazeker!"
Ruud: "Ja hoor, zeker wel. Als ze niet tegen elkaar moeten spelen, dan ben ik voor Zweden."
Wat ga je snacken bij de wedstrijd?
Marie: "Niet iets typisch Zweeds. We gaan in een Belgisch biercafé op Stratumseind in Eindhoven kijken. Ik denk dat het gewoon bitterballen worden als we iets gaan snacken."
Ruud: "Ik ben helaas de enige Nederlander die hier gaat kijken. Ik ben omringd door een tiental Zweden. Mijn kinderen zijn natuurlijk wel half Nederlands, half Zweeds. Maar ik ga iedereen trakteren op frikandelletjes, denk ik. En blokjes kaas."
Durf je je oranje of blauw-gele shirt aan in het land waar je woont?
Marie: "Ja, dat durf ik wel. Dat is ook de bedoeling. Wij gaan zaterdag met een groep Zweedse vrienden Stratum op. Ik denk wel dat ik het shirt pas in de kroeg zelf aantrek."
Ruud: "Zeker wel", lacht hij. "Absoluut!"