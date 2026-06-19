Zweedse Marie in Eindhoven en Brabantse Ruud in Zweden: zo kijken ze het WK

Zaterdagavond is het zover: Nederland neemt het tijdens het WK voetbal op tegen Zweden. De Brabander Ruud Rombouts woont in Zweden, de Zweedse Marie Niesink woont in Eindhoven. Allebei kijken ze de wedstrijd, maar juich je dan voor je geboorteland of niet?

Het duel tussen Oranje en de Zweedse ploeg wordt zaterdag om zeven uur afgetrapt. Voor Nederland is het de sleutelwedstrijd om een ticket voor de zestiende finales te bemachtigen. Ruud en Marie blikken vooruit.

Wie gaat er winnen en met welke score?

Marie: "Zweden natuurlijk! Ik had eerst gezegd 2-1 voor Zweden, maar na de wedstrijd tegen Tunesië misschien nog wel wat meer. Wie weet.."

Ruud: "Ik denk dat het gelijkspel gaat worden. Ze zijn allebei best goed in doelpunten maken, maar ze laten achterin af en toe wel nog wat liggen. Maar ik denk 2-2, of 3-3."

Waarom ben je toch voor je thuisland?

Marie: "Dat is gevoelsmatig. Ik krijg die vraag wel vaker, maar ik ben gewoon Zweeds. Dan ben ik ook voor Zweden, maar ik heb een reserveland. Stel dat ze verliezen, dan kan ik nog overstappen naar Nederland. Dat is wel handig."