Duurzaamheid centraal in onderwijs en onderzoek TU/e

Collegevoorzitter Koen Janssen van de TU Eindhoven benadrukt het belang van duurzaamheid binnen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Hij ziet het als een kernwaarde die verankerd moet zijn in alle facetten van de universiteit.

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Koen Janssen, voorzitter van het college van bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), stelt dat duurzaamheid niet alleen een doel is, maar een integraal onderdeel moet zijn van alles wat de universiteit doet. In een aflevering van de videoserie Boardwalk deelt Janssen zijn visie op hoe duurzaamheid een rol speelt in het opleiden van ingenieurs en het aanpakken van mondiale uitdagingen.

Een voorbeeld hiervan is de cursus Circular Electronics, onderdeel van het Challenge-Based Learning (CBL)-programma. Lorenzo Ceccarelli, universitair hoofddocent, brengt studenten uit verschillende disciplines samen om oplossingen te ontwikkelen voor elektronisch afval. Dit vak won in 2025 de Sustainability in Education Award en richt zich op het stimuleren van hergebruik en circulariteit in de elektrotechniek. Studenten onderzoeken methoden om elektronische producten duurzamer te maken, bijvoorbeeld door ze te repareren, hergebruiken of eenvoudig te demonteren.

Nieuwe energiezuinige technologie

Ook in het onderzoek van de TU/e speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Professor Martijn Heck van de afdeling Photonic Integration benadrukt de voordelen van fotonische chips. Deze chips verbruiken aanzienlijk minder energie dan traditionele elektronica en kunnen helpen bij een efficiënter gebruik van het energienetwerk. Het ontwikkelen van dergelijke technologieën sluit aan bij de duurzame ambities van de universiteit.

Naast het onderwijs en onderzoek wordt duurzaamheid meegenomen in de groei van de campus. In het masterplan Campus2040 zijn plannen opgenomen voor renovatie en nieuwbouw waarbij materialen worden hergebruikt en gebouwen gasvrij worden gemaakt. Zo draagt de TU/e bij aan een duurzame toekomst.

Collegevoorzitter Janssen benadrukt dat de ingenieurs die aan de TU/e worden opgeleid een sleutelrol spelen als 'change agents'. Door duurzaamheid te integreren in hun opleiding, kunnen zij oplossingen bieden voor wereldwijde uitdagingen en bijdragen aan een betere toekomst.