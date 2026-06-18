Tilburg krijgt gehandicaptenparkeerplaats op Kruidenlaan

Het college van Tilburg heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te maken op kenteken bij Kruidenlaan 31. De plek komt vlak bij de ingang van het pand, zodat de aanvrager binnen 100 meter kan parkeren.

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De gehandicaptenparkeerplaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord E6 en een onderbord met kenteken. Dit besluit is genomen op basis van medische gronden van de aanvrager, die een gehandicaptenparkeerkaart bezit.

De politie heeft het plan goedgekeurd en tijdelijke verkeersmaatregelen volgens richtlijn CROW 96b worden getroffen. Het doel is om de veiligheid en doorstroming van het verkeer te waarborgen. Het besluit is officieel vastgesteld op 16 juni 2026 door het college van burgemeester en wethouders van Tilburg.