Grond toegepast bij Langenhof in Udenhout

Bij Langenhof in Udenhout is grond gebruikt om het gebied aan te passen. De melding hierover is op 16 juni afgehandeld.

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Op de locatie Langenhof en omgeving in Udenhout is grond of baggerspecie toegepast. Dit betekent dat grond is gebruikt om het terrein te veranderen, bijvoorbeeld voor ophoging of aanleg. De melding is verwerkt volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00016242 en DSO-kenmerk 2026061001848. Het proces is afgerond op 16 juni 2026. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen.