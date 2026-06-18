Bodemsanering bij Siriusstraat in Tilburg afgerond

De bodemsanering bij Siriusstraat 35 in Tilburg is afgerond. Het ging om een verontreiniging van meer dan 25 kubieke meter, met een kwaliteit boven de interventiewaarde.

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De sanering vond plaats op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De bodem op de locatie had een kwaliteit die de interventiewaarde overschreed, wat betekent dat de vervuiling ernstig genoeg was om maatregelen te nemen.

De melding is afgehandeld op 16 juni 2026. Tegen deze melding kunnen geen bezwaren of beroep worden ingesteld.