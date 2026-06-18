Gemert-Bakel wijst parkeerplaatsen aan voor elektrische auto’s

De gemeente Gemert-Bakel heeft twintig parkeerplaatsen aangewezen waar elektrische auto’s kunnen opladen. Deze locaties zijn verspreid over de gemeente en volgen uit een verzamelverkeersbesluit.

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Met dit besluit wil Gemert-Bakel elektrisch rijden stimuleren en voldoen aan de regels van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Voor iedere laadpaal worden twee parkeerplekken gereserveerd, waarvan één direct wordt ingericht. Bij veel gebruik wordt ook de tweede plek beschikbaar gemaakt.

De locaties zijn bepaald op basis van een prognose tot 2025 en het criterium dat woningen zonder eigen parkeerplek binnen 250 meter loopafstand van een laadpaal moeten liggen. Onder andere straten zoals de Klimroosstraat in Bakel en Gelind in Gemert staan op de lijst. Het besluit verkort bovendien de doorlooptijd van het installatieproces.