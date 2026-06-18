Nieuwe gehandicaptenparkeerplaats bij Standerdmolen in Gemert

Bij de Standerdmolen in Gemert is een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ingesteld. Het verkeersbesluit geldt specifiek voor het kenteken van de aanvrager.

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De parkeerplaats bevindt zich ter hoogte van huisnummer 13 in Gemert. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel, na een aanvraag van een inwoner die aan de voorwaarden voldoet. De plek is bedoeld om de mobiliteit van de bewoner te ondersteunen.

Het verkeersbord met het kenteken van het voertuig is geplaatst, zodat de parkeerplaats exclusief door de aanvrager kan worden gebruikt. De politie Oost-Brabant heeft positief geadviseerd over het besluit. Het gebied valt binnen de bebouwde kom en is eigendom van de gemeente.

Het besluit blijft van kracht zolang de bewoner gebruik maakt van de parkeerplaats. Er zijn geen bezwaren verwacht die de verkeerssituatie nadelig beïnvloeden.