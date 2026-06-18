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Vrouw doet zich voor als agent en besteelt ouder echtpaar in Prinsenbeek

Vandaag om 14:43 • Aangepast vandaag om 14:59
Agent doet onderzoek in Prinsenbeek naar nepagent (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Agent doet onderzoek in Prinsenbeek naar nepagent (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

In Prinsenbeek is donderdagmiddag een nepagent actief. De vrouw belde aan bij het huis van een ouder echtpaar aan de Neelstraat in Prinsenbeek. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De nepagent vroeg het echtpaar vervolgens om persoonlijke spullen en sieraden. Vervolgens sloeg ze met de spullen op de vlucht. 

De vrouw is nog niet aangetroffen. De politie is bezig met een buurtonderzoek.

Signalement
Op Burgernet heeft de politie een signalement van de vrouw verspreid. Ze is rond de veertig jaar oud, is ongeveer 1 meter 70 lang en heeft een lichte huidskleur. 

Wie haar denkt te zien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

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