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Keeper Didillon-Hödl verlengt contract bij Willem II

Vandaag om 14:53
Foto: Toin Damen/Willem II.
Foto: Toin Damen/Willem II.

Thomas Didillon-Hödl speelt twee jaar langer bij Willem II. De 30-jarige doelman heeft zijn contract bij de Tilburgse club met twee jaar verlengd. Dat maakten de Tilburgers donderdagmiddag bekend.

Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De Franse doelman kwam in 2024 naar Tilburg. Volgens Willem II groeide hij al snel uit tot een belangrijke kracht binnen de selectie.

"Vanaf het eerste moment heb ik mij thuis gevoeld bij Willem II. De club, de supporters en de stad hebben mij en mijn gezin veel gegeven", aldus Didillon-Hödl. 

Willem II is ook blij met de verlenging. “Met zijn kwaliteiten, ervaring en leiderschap is Didillon-Hödl van grote waarde voor de Tricolores”, besluit de club in een persbericht.

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