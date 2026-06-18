Fiets- en wandelpad Sleeuwijk krijgt de naam Ezelslaantje

Het college van Altena heeft besloten een nieuw fiets-wandelpad in Sleeuwijk de naam Ezelslaantje te geven. Het pad ligt tussen de Eikenlaan en Transvaal. De naam is officieel vastgesteld en het besluit gaat de dag na publicatie in.

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Het fiets- en wandelpad dat Sleeuwijk verbindt tussen de Eikenlaan en Transvaal, heeft een officiële naam gekregen: Ezelslaantje. Dit werd besloten door het college van burgemeester en wethouders van Altena op 9 juni 2026.

Met dit besluit voldoet de gemeente aan de regels voor naamgeving van openbare ruimtes, zoals vastgelegd in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Het besluit treedt de dag na publicatie in werking.