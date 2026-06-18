Masterplan Gijzenrooi: ondernemer geselecteerd voor beheer

Voor de ontwikkeling van Gijzenrooi is een ondernemer geselecteerd. Dit agrarische gebied bij Geldrop krijgt een nieuwe beheerder die eind 2026 of begin 2027 start met het beheer van 150 hectare natuur- en landbouwgrond.

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Het Masterplan Gijzenrooi moet het kleinschalige agrarische gebied rondom de Gijzenrooise Zegge versterken. Het gebied, dat van oudsher bekend staat om het samenspel tussen natuur, water en landbouw, wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig landschap. De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo stelde het masterplan eind 2024 vast.

De gemeente en Brabants Landschap gingen in november 2025 op zoek naar een agrarisch ondernemer die het gebied gaat beheren. Uit de vele aanmeldingen zijn vier partijen geselecteerd die hun plannen en businesscases hebben ingeleverd. Na gesprekken is de opdracht voorlopig gegund aan één ondernemer. De definitieve samenwerking wordt naar verwachting na de zomer vastgelegd.

Beheer en ontmoetingserf

De nieuwe beheerder wordt verantwoordelijk voor het onderhoud van ruim 150 hectare grond. Deze gronden blijven eigendom van de gemeente Geldrop-Mierlo en Brabants Landschap. Daarnaast komt er een ontmoetingserf, waar bezoekers en bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Over de precieze invulling van het erf wordt nog gesproken.

Als alles volgens planning verloopt, begint de ondernemer eind 2026 of begin 2027 met het beheer. Dit moet het gebied niet alleen groener en aantrekkelijker maken, maar ook zorgen voor een sterkere verbinding tussen het dorp Geldrop en het omliggende landschap.

Activiteiten in Gijzenrooi

Op zondag 5 juli organiseert Brabants Landschap de 'Kom mee naar buiten dag' om het gebied en de plannen te leren kennen. Van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags zijn er diverse activiteiten, zoals natuurexcursies, mini-expedities en het timmeren van nestkastjes. Ook kunnen bezoekers genieten van een korte film over Gijzenrooi of een fotoplek tussen de klaprozen ontdekken.

De activiteiten vinden plaats op het grasland langs de straat Gijzenrooi in Geldrop. Bezoekers wordt aangeraden met de fiets te komen. Voor meer informatie over deze dag, kijk op de website van Brabants Landschap.