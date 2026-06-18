Betaald parkeren in Geldrop vanaf 6 juli

Vanaf 6 juli moeten bezoekers in Geldrop betalen om te parkeren op De Meent. De maatregel moet zorgen voor meer vrije parkeerplaatsen in het drukke centrum.

Gevonden voor jou

Het centrum van Geldrop wordt steeds drukker, met name op woensdag- en zaterdagmiddag. Hierdoor is het vaak lastig een parkeerplek te vinden. Vanaf 6 juli gaat het parkeren op De Meent geld kosten. Bezoekers betalen 0,90 euro per uur, met een maximum van 6 euro per dag. Het tweede uur parkeren blijft gratis. Betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag tussen negen uur ’s morgens en zes uur ’s avonds.

De gemeente hoopt met deze nieuwe regeling meer parkeerplaatsen vrij te maken voor winkelend publiek en andere bezoekers. Medewerkers van winkels, kantoren en de gemeente worden aangemoedigd om hun auto voortaan buiten het centrum te parkeren. Hiervoor zijn extra gratis parkeerplekken gemaakt bij onder andere de Weeffabriek, het Weverijmuseum en Kasteel Geldrop. Deze locaties liggen op loopafstand van het centrum.

Blauwe zone verdwijnt

Naast de invoering van betaald parkeren verdwijnt ook de blauwe zone op De Meent. Dit betekent dat er voortaan overal in het centrum dezelfde parkeerregels gelden. De blauwe zone werkte niet goed, omdat sommige automobilisten de tijd op hun parkeerschijf aanpasten en zo langer bleven staan dan toegestaan.

Om de parkeerdruk verder te verlagen, zijn er sinds kort deelauto’s beschikbaar in het centrum van Geldrop. Deze auto’s kunnen eenvoudig gereserveerd worden via een app. Bij voldoende interesse kunnen er meer deelauto’s worden geplaatst.