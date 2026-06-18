Mysterie rond afzegging Gordon Kamping Kitsch: manager wil niets zeggen

Gordon zou afgelopen weekend optreden op Kamping Kitsch Club in Helmond. Maar op het laatste moment ging zijn optreden niet door. De zanger vertrok plotseling van het festivalterrein.

Volgens influencer en dj Life of Pappa voelde Gordon zich niet veilig op het festival. Hij stond op het podium te wachten op Gordon en vroeg zich af wanneer hij zou komen. De dj kreeg te horen dat Gordon was vertrokken. "Dus ik was helemaal verbaasd", zei hij tegen Shownieuws .

In een korte video van VKMag zegt de 57-jarige zanger dat hij niet wist wat hij zag op het festival. Ook noemde hij het een 'tyfusherrie'. Kort daarna vertrok hij. Gordons geluidsman, die aan het eind van de video in beeld komt, kreeg de vraag of Gordon nog zou optreden. "Nee, hij is weg", antwoordde hij.

"Ik sta nog net beneden met hem te dollen, dus ik vroeg: hoezo is hij weggegaan? Ja, hij voelde zich niet veilig." Dat vond Life of Pappa opmerkelijk. "Het is wel een campingsfeer en je ziet vrouwen lopen met stringetjes, sexy gekleed. Sommigen lopen daar met zweepjes rond."

'Storm in glas water'

Hij noemt Kamping Kitsch Club een 'grensopzoekend festival'. "Maar ik heb hem weleens gevolgd op Insta, wat hij meemaakt in Dubai. Daar heeft hij volgens mij gekkere dingen op de boten gezien dan wat zich hier afspeelde."

Volgens de manager van Gordon is er niets gebeurd op het festival en is alles in goed overleg verlopen. "Het is een storm in een glas water en ik heb verder geen commentaar", zegt ze tegen Omroep Brabant. Ook tegen Shownieuws wilde ze niet ingaan op wat er precies is gebeurd. Wel zegt ze dat Gordon op een later moment alsnog voor de organisatie zal optreden.

Omroep Brabant vroeg enkele dagen geleden om een reactie aan Kamping Kitsch Club. Die is vooralsnog uitgebleven.