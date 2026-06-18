Afscheid wethouders Hilvarenbeek

Wethouders Piet Machielsen en Gerrit Overmans nemen afscheid van Hilvarenbeek.

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Na jaren van inzet en betrokkenheid stoppen wethouders Piet Machielsen en Gerrit Overmans met hun werk voor de gemeente Hilvarenbeek. Beide bestuurders hebben zich jarenlang ingezet voor de zes dorpskernen van de gemeente.

Machielsen en Overmans waren actief betrokken bij inwoners, ondernemers en verenigingen. Zij speelden een grote rol in de ontwikkelingen binnen de dorpskernen en droegen met veel energie bij aan de identiteit van Hilvarenbeek. De gemeente spreekt grote waardering uit voor hun werk.

Afscheid in Elckerlyc

Op donderdag 9 juli is er een afscheidsbijeenkomst voor de wethouders. Het evenement vindt plaats in Cultureel Centrum Elckerlyc, aan Achter Het Raadhuis 2 in Hilvarenbeek. De bijeenkomst duurt van vier uur tot zes uur ’s middags.

Iedereen die zich betrokken voelt of met de wethouders heeft samengewerkt, is welkom. Aanmelden is niet nodig. Bezoekers kunnen langskomen om herinneringen op te halen, een bedankje uit te spreken of simpelweg afscheid te nemen.