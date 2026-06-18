Laarbeek zoekt bouwer voor koopwoningen Lieshout

Aan de Baverdestraat in Lieshout komen zestien nieuwe koopwoningen. De gemeente Laarbeek zoekt een bouwer die deze woningen ontwerpt, bouwt en verkoopt. Eind september wil de gemeente een overeenkomst sluiten met een ontwikkelaar.

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De bouw van de koopwoningen moet uiterlijk in 2030 starten. Vooraf krijgt de ontwikkelaar een jaar de tijd om een plan te maken. De woningen komen in het gebied achter 22 sociale huurwoningen die eerder gepland zijn door woningcorporatie woCom.

De gemeente Laarbeek werkt samen met woCom aan de woningbouw in de Baverdestraat. Eerder werden hier zestien huizen gesloopt tussen de Dorpsstraat en Nieuwstraat. Op die plek komen sociale huurwoningen en daarachter de nieuwe koopwoningen.

Betaalbare en zorggeschikte huizen

Van de zestien koopwoningen moeten er minstens negen betaalbaar zijn, heeft de gemeente als eis gesteld. De overige huizen mogen in de vrije sector worden verkocht. Alle woningen worden ‘zorggeschikt’, wat betekent dat ze geschikt zijn voor mensen met een rolstoel en dat er zorg geleverd kan worden.

Belangrijke ruimtes in de woningen, zoals de woonkamer, badkamer en keuken, moeten drempelvrij en zonder trap bereikbaar zijn. Ook een slaapkamer op de begane grond hoort hierbij.

Planning en werkzaamheden

De gemeente maakt de bouwlocatie momenteel klaar voor bebouwing. WoCom wil in het najaar van 2026 starten met de bouw van de sociale huurwoningen. De koopwoningen krijgen een eigen planning die de ontwikkelaar opstelt. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk afgestemd om overlast te beperken.