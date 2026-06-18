Rechter neemt nog geen besluit om bouw opvanglocatie Uden stil te leggen

De rechter heeft donderdag nog geen besluit genomen over het verzoek van omwonenden om de bouw van een opvanglocatie in Uden stil te leggen. Het besluit volgt vrijdagmiddag.

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Omwonenden van de opvanglocatie aan de Boekelsedijk in Uden hebben via een advocaat een voorlopige voorziening aangevraagd. Hiermee willen zij voorkomen dat de bouw doorgaat of dat de gebouwen in gebruik worden genomen, totdat hun ingediende beroepen zijn behandeld.

De behandeling van die beroepen staat gepland voor 8 september. De voorlopige voorziening is donderdag besproken tijdens een rechtszitting, maar de rechter heeft nog geen beslissing genomen.

Besluit volgt vrijdag

Het besluit van de rechter wordt vrijdagmiddag per e-mail gedeeld met betrokken partijen, waaronder de omwonenden, het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de gemeente Uden. Volgens de gemeente zal het besluit daarna ook op de gemeentelijke website worden gepubliceerd.

De uitkomst van de zitting is van groot belang voor de voortgang van de bouw en ingebruikname van de opvanglocatie aan de Boekelsedijk.