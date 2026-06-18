Sociale en middeldure woningen gepland in Uden

In Uden willen de gemeente Maashorst, provincie Noord-Brabant en woningcorporatie Area sociale en middeldure huurwoningen bouwen op de voormalige PNEM- en Van Donzel-locatie.

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De gemeente Maashorst heeft samen met de provincie Noord-Brabant en woningcorporatie Area een intentieovereenkomst gesloten om de mogelijkheden voor woningbouw op de PNEM- en Van Donzel-locatie te onderzoeken. Het gaat om sociale en middeldure huurwoningen. Als het plan haalbaar blijkt, zal het verder worden uitgewerkt. De betrokken partijen verwachten hierover in de eerste helft van 2027 een besluit te nemen.

De locaties, gelegen aan de Kastanjeweg-Oost in Uden, zijn in juni 2024 aangekocht door de gemeente en de provincie. De provincie ondersteunt de stedelijke ontwikkeling van het gebied, waar vooral in het centrum van Uden een grote behoefte is aan woningen. Door de aankoop van de grond kan de gemeente zelf invloed uitoefenen op de ontwikkeling, met als doel betaalbare woningen te realiseren. Er wordt ingezet op minimaal 80 procent sociale huur.

Meer woningen in Uden

Volgens wethouder Franko van Lankvelt biedt de samenwerking met Area een unieke kans om de woningbouwbehoefte in Uden te vervullen. Ook gedeputeerde Stijn Smeulders benadrukt het belang van het project. De provincie werkt in de grootste steden van Brabant aan toekomstbestendige stadscentra. De voormalige kantoorpanden op deze locatie maken plaats voor woningen die veel Brabanders vooruit kunnen helpen.

Area-directeur Patrick Barské ziet daarnaast mogelijkheden om meer te doen dan alleen woningen bouwen. Hij wil samen met de gemeente, provincie en omwonenden onderzoeken hoe de nieuwe huurwoningen kunnen bijdragen aan een groene, verbonden en leefbare buurt. Het is belangrijk dat de plannen passen bij zowel de toekomstige bewoners als de huidige buurt.

Omwonenden worden betrokken

De gemeente Maashorst heeft al uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling van het gebied Kastanjeweg-Oost. Op 23 juni worden deze voorwaarden en het voorstel voor de PNEM-locatie besproken met omwonenden en belanghebbenden. Hun input zal worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.