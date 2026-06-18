Informatiebijeenkomsten Ondernemersfonds Meierijstad

Ondernemers en organisaties in Meierijstad kunnen binnenkort meer leren over het nieuwe Ondernemersfonds. Vier bijeenkomsten worden georganiseerd om uitleg te geven over de werking van het fonds en de financiering.

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Ondernemend Meierijstad organiseert vier informatiebijeenkomsten over de invoering van een gemeentebreed Ondernemersfonds. Dit fonds moet bedrijven en maatschappelijke organisaties helpen om structureel te investeren in hun directe omgeving. Het doel is om het vestigingsklimaat te verbeteren en samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen.

De financiering van het fonds komt uit een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen, zoals kantoren, winkels en maatschappelijke instellingen. De opbrengst gaat naar een nog op te richten stichting, die het geld verdeelt over de gebieden waar het is opgehaald. De gemeente Meierijstad doet zelf ook mee aan het fonds.

Vier bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn gepland op verschillende dagen en locaties. Zo kunnen zoveel mogelijk geïnteresseerden deelnemen. De eerste bijeenkomst is maandag 22 juni van twaalf uur tot half twee bij Mariëndael in Sint-Oedenrode. Daarna volgen bijeenkomsten in Veghel, Schijndel en opnieuw Veghel op andere tijdstippen.

Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bezoekers informatie over de opzet en inrichting van het fonds. Er is ook ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan. De bijeenkomsten duren maximaal anderhalf uur en zijn voor iedereen toegankelijk.