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Voetbalsters PSV in voorronde Champions League tegen Sarajevo

Vandaag om 16:26 • Aangepast vandaag om 17:05
PSV viert feest na de 1-0 tegen ADO Den Haag (foto: Gabriel Calvino Alonso/Orange Pictures).
PSV viert feest na de 1-0 tegen ADO Den Haag (foto: Gabriel Calvino Alonso/Orange Pictures).

De voetbalsters van landskampioen PSV nemen het in de tweede voorronde van de Women's Champions League op tegen SFK 2000 Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. PSV speelt in het minitoernooi daarna nog tegen Racing FC Union Luxembourg uit Luxemburg of het Finse HJK Helsinki.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De voetbalsters van Ajax treffen in hun minitoernooi in de tweede voorronde van de Champions League eerst Brøndby IF. Daarna spelen de Amsterdammers nog tegen het Tsjechische Slavia Praag of Rangers WFC uit Schotland.

De wedstrijden worden gespeeld op 5 en 8 augustus. De locaties worden nog bekendgemaakt. De winnaars van de tweede voorronde plaatsen zich voor de derde voorronde, waar de plekken voor het hoofdtoernooi worden verdeeld.

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