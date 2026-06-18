Voetbalsters PSV in voorronde Champions League tegen Sarajevo

De voetbalsters van landskampioen PSV nemen het in de tweede voorronde van de Women's Champions League op tegen SFK 2000 Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. PSV speelt in het minitoernooi daarna nog tegen Racing FC Union Luxembourg uit Luxemburg of het Finse HJK Helsinki.

De voetbalsters van Ajax treffen in hun minitoernooi in de tweede voorronde van de Champions League eerst Brøndby IF. Daarna spelen de Amsterdammers nog tegen het Tsjechische Slavia Praag of Rangers WFC uit Schotland.

De wedstrijden worden gespeeld op 5 en 8 augustus. De locaties worden nog bekendgemaakt. De winnaars van de tweede voorronde plaatsen zich voor de derde voorronde, waar de plekken voor het hoofdtoernooi worden verdeeld.