Asfalteringswerkzaamheden zorgen voor verkeershinder in Bernheze

De gemeente Bernheze voert in de zomer asfalteringswerkzaamheden uit. Dit gebeurt van 29 juni tot en met 3 juli 2026 op verschillende wegen in Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode. Het verkeer wordt omgeleid, maar huizen blijven grotendeels bereikbaar. Aanwonenden ontvangen hierover een brief.

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De werkzaamheden worden uitgevoerd op zes wegen binnen de gemeente Bernheze. Het gaat om de Mozartlaan in Heesch, de Roestenburgseweg, Krommertsweg en Droevendaal in Heeswijk-Dinther, en ’t Hoekske en Donzel in Nistelrode. Op maandag 29 juni worden de eerste vier wegen aangepakt, en op vrijdag 3 juli volgen de twee overige.

De planning is afhankelijk van het weer en kan worden aangepast. Mocht er niet gewerkt kunnen worden, zal de gemeente inwoners hierover informeren via een nieuwsbericht op haar website. Aanwonenden van de betrokken straten krijgen deze week een brief met details over de werkzaamheden.

Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden is verkeershinder onvermijdelijk. Het verkeer wordt plaatselijk omgeleid, maar woningen langs de wegen blijven in principe bereikbaar. Op de dag dat het nieuwe asfalt wordt gelegd, kan dit echter tijdelijk niet het geval zijn. De gemeente vraagt begrip voor het ongemak.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door firma Remnits. Voor vragen kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente of de aannemer. De contactgegevens zijn terug te vinden op de website van Bernheze.