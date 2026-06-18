Woensdrecht sluit 2025 af met ruim 6,8 miljoen euro winst

De gemeente Woensdrecht heeft het jaar 2025 financieel positief afgesloten met een resultaat van ruim 6,8 miljoen euro. Het college wil dit bedrag deels reserveren voor toekomstige investeringen en risico’s. De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken op 8 juli 2026.

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Het positieve saldo is te danken aan diverse inkomsten, waaronder een dividenduitkering van de Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij, veranderingen in het gemeentefonds en de opvang van vluchtelingen. Deze bedragen hebben bijgedragen aan het totale resultaat van 6.877.110 euro, zoals blijkt uit de jaarrekening.

Volgens wethouder Maikel van der Poel heeft Woensdrecht in 2025 hard gewerkt aan thema’s zoals woningbouw, energietransitie en veiligheid. Hij kijkt tevreden terug op de inzet van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers om de gemeente leefbaar en duurzaam te houden.

Toekomst blijft financieel gezond

Naast het positieve resultaat over 2025 verwacht Woensdrecht ook in de komende jaren een gezonde financiële basis. Voor 2026 tot en met 2029 zijn er stabiele overschotten begroot, variërend van ruim 806.000 euro tot meer dan 2 miljoen euro.

Met deze cijfers blijft Woensdrecht wendbaar en toekomstbestendig, aldus Van der Poel. Het voorstel om een deel van het overschot te reserveren voor investeringen en risico’s wordt in de gemeenteraad besproken tijdens de vergadering in juli 2026.

De volledige jaarstukken zijn online beschikbaar via de gemeentelijke website.