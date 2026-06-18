Workshop klimaatbestendig tuinieren in Ossendrecht

Inwoners van Woensdrecht kunnen binnenkort leren hoe ze hun tuin of balkon groener en beter bestand tegen klimaatverandering maken. De gemeente organiseert samen met de Slingertuin een workshop over biodivers en klimaatbestendig beplanten.

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De workshop richt zich op het groener maken van tuinen en balkons, terwijl rekening wordt gehouden met hitte, droogte en wateroverlast. De Slingertuin in Ossendrecht verzorgt de cursus, die door de samenwerking met de gemeente tegen een gereduceerd tarief van 25 euro wordt aangeboden.

Tijdens de twee uur durende workshop krijgen deelnemers uitleg over slimme plantcombinaties en hoe kleur, bloei en structuur meer leven kunnen brengen. Ook nuttige dieren zoals bijen en vlinders krijgen extra aandacht. Na de theorie gaan deelnemers zelf aan de slag met het samenstellen van planten in voorbeeldsituaties. Ervaring is niet vereist.

Data en locatie

De workshop vindt plaats in de Slingertuin aan de Slingerstraat 8 in Ossendrecht. Er is plaats voor maximaal acht deelnemers per sessie. De beschikbare data zijn 28 augustus 2026 van half zeven tot half negen ’s avonds, 29 augustus 2026 van half vier tot half zes ’s middags en 5 september 2026 van half vier tot half zes ’s middags.

Deelnemers kunnen zich aanmelden door hun voorkeursdatum door te geven via e-mail of WhatsApp. Na aanmelding ontvangen zij de betaalgegevens en wordt de inschrijving bevestigd zodra de betaling is verwerkt.