Rallycoureur Van Deijne (36) wint alles: 'Alles valt op z'n plaats'

Hij is in de beste vorm ooit. Kevin van Deijne (36) won dit seizoen alle drie de wedstrijden in het Open Nederlands Rally Kampioenschap en hoopt ze uiteindelijk alle acht te winnen. De zoon van oud-Dakarcoureur Tonnie ontdekte zijn liefde voor snelheid toen hij 21 was. "Ik voel dat allerlei dingen waar we hard aan hebben gewerkt bij elkaar komen."

Als kind stond Van Deijne graag op het voetbalveld als snelle spits. Rond zijn achttiende tenniste de Zeelander bovendien op een redelijk hoog niveau. "Dat vond ik leuk om te doen, maar ik was te laat met tennis begonnen. In een jaar heb ik veel over topsport geleerd, dat heeft me geholpen in de rally's. Hoe kan ik bijvoorbeeld beter worden en hoe zorg ik ervoor dat tijdens de voorbereiding alles in orde is?" Liefde voor snelheid van vader

Vader Tonnie van Deijne was volgens zijn zoon altijd aan het werk. De Dakar Rally was in zijn vrije tijd een grote passie. Toen dat avontuur ten einde kwam, droeg hij zijn liefde voor snelheid over op Kevin en diens twee jaar jongere broer. Op zijn 21e rolde Van Deijne het rallywereldje in en in de loop der jaren deed hij veel ervaring op in binnen- en buitenland. De laatste jaren richt hij zich op het Nederlands kampioenschap. "Ik zit in de zaak van ons thuis, daar zit veel tijd in. Verder hebben we een zoontje van twee en daarnaast de rallysport. Ik moet alles goed plannen."

Hoogtepunt bij de ELE Rally

In 2023 werd hij Nederlands kampioen, maar het absolute hoogtepunt volgde eind mei van dit jaar. Samen met navigator Lisette Bakker won hij de ELE Rally, nadat hij eerder al meerdere keren tweede of derde was geworden.

Kevin van Deijne op snelheid door de bocht (foto: Steven van Veenendaal).