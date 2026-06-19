Rallycoureur Van Deijne (36) wint alles: 'Alles valt op z'n plaats'
Hij is in de beste vorm ooit. Kevin van Deijne (36) won dit seizoen alle drie de wedstrijden in het Open Nederlands Rally Kampioenschap en hoopt ze uiteindelijk alle acht te winnen. De zoon van oud-Dakarcoureur Tonnie ontdekte zijn liefde voor snelheid toen hij 21 was. "Ik voel dat allerlei dingen waar we hard aan hebben gewerkt bij elkaar komen."
Als kind stond Van Deijne graag op het voetbalveld als snelle spits. Rond zijn achttiende tenniste de Zeelander bovendien op een redelijk hoog niveau. "Dat vond ik leuk om te doen, maar ik was te laat met tennis begonnen. In een jaar heb ik veel over topsport geleerd, dat heeft me geholpen in de rally's. Hoe kan ik bijvoorbeeld beter worden en hoe zorg ik ervoor dat tijdens de voorbereiding alles in orde is?"
Liefde voor snelheid van vader
Vader Tonnie van Deijne was volgens zijn zoon altijd aan het werk. De Dakar Rally was in zijn vrije tijd een grote passie. Toen dat avontuur ten einde kwam, droeg hij zijn liefde voor snelheid over op Kevin en diens twee jaar jongere broer.
Op zijn 21e rolde Van Deijne het rallywereldje in en in de loop der jaren deed hij veel ervaring op in binnen- en buitenland. De laatste jaren richt hij zich op het Nederlands kampioenschap. "Ik zit in de zaak van ons thuis, daar zit veel tijd in. Verder hebben we een zoontje van twee en daarnaast de rallysport. Ik moet alles goed plannen."
Hoogtepunt bij de ELE Rally
In 2023 werd hij Nederlands kampioen, maar het absolute hoogtepunt volgde eind mei van dit jaar. Samen met navigator Lisette Bakker won hij de ELE Rally, nadat hij eerder al meerdere keren tweede of derde was geworden.
Het is sowieso het jaar van Van Deijne, want ook de twee wedstrijden daarvoor schreef hij op zijn naam. "Ik blijf me ontwikkelen op allerlei gebieden. Niet alleen achter het stuur, we zijn bijvoorbeeld ook veel bezig geweest met de afstelling van de auto. Alles valt op z'n plaats, daar wordt het spelletje nog leuker van."
Berekend rijden, geen onnodig risico
Van Deijne is geen coureur die altijd voor honderd procent risico kiest. "Je kunt het vergelijken met de Formule 1, daar gaat het in de kwalificatie erom dat je één ronde alles moet geven voor een zo snel mogelijke tijd. In de race is dat anders, dat is bij onze wedstrijden ook. Er zijn proeven die je vol in kunt gaan, maar het gaat er veelal om dat je geen fouten maakt en je gemiddelde snelheid op een hoog niveau ligt. Ik rij berekend en bouw een race strategisch op."
Deze vrijdag en zaterdag staat de Vechtdal Rally in Hardenberg op het programma. Daarna volgen nog vier wedstrijden. Het doel van Van Deijne is duidelijk: "Bij de ELE Rally lag de meeste druk, en die is achter de rug. Alles winnen is realistisch."
Dakar niet uitgesloten
Of hij in de toekomst zijn vader achterna gaat en meedoet aan de Dakar Rally, weet Van Deijne nog niet. "Het is er vroeger voor de grap weleens over gegaan. Mijn broer en ik in de auto, mijn vader als teammanager", zegt hij. "Ik sluit het niet uit, maar het staat nu niet in mijn vizier. Mijn focus ligt op racen in eigen land, daar wil ik me verder in ontwikkelen."