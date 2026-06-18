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Ongeluk Lithoijen: gewonde man vlucht naar boerderij voor hulp

Gisteren om 18:04 • Aangepast vandaag om 12:06

Bij een ongeluk aan de Tiendweg bij Lithoijen en Lith is donderdagmiddag een man gewond geraakt. Het slachtoffer zou hulp hebben gezocht bij een boerderij in de buurt. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De ongeluk gebeurde iets na vijf uur. Donderdagavond deed de politie onderzoek bij de boerderij en een huis aan de Tiendweg in Lith. Dit is een lange weg die helemaal doorloopt tot Lithoijen.

De politie hield in verband met het ongeluk in eerste instantie twee mensen aan maar zij werden korte tijd later vrijgelaten nadat het slachtoffer had aangegeven dat er sprake was van een ongeluk. 

De politie doet donderdagavond ook onderzoek bij een boerderij in Lith (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
De politie doet donderdagavond ook onderzoek bij een boerderij in Lith (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink

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