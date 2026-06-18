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Steekpartij Lithoijen: gewonde man vlucht naar boerderij voor hulp

Vandaag om 18:04 • Aangepast vandaag om 19:33
Steekpartij in Lithoijen (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
Steekpartij in Lithoijen (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).

Bij een steekpartij aan de Tiendweg in Lithoijen is donderdagmiddag een man gewond geraakt. Het slachtoffer zou hulp hebben gezocht bij een boerderij in de buurt. Twee mensen zijn aangehouden, meldt de politie.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De steekpartij gebeurde iets na vijf uur. Het slachtoffer zou op een andere plek, in een gebouw, zijn gestoken. Daarna zou de man naar een boerderij in de buurt zijn gegaan om hulp te zoeken. Voorbijgangers zagen de man op de Tiendweg met steekwonden. De politie is naar de plek toegekomen. Hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is niet duidelijk.

Twee mensen zijn opgepakt in de omgeving van de steekpartij. De Forensisch Opsporing van de politie doet verder onderzoek. 

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink

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