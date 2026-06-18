Steekpartij Lithoijen: gewonde man vlucht naar boerderij voor hulp

Bij een steekpartij aan de Tiendweg in Lithoijen is donderdagmiddag een man gewond geraakt. Het slachtoffer zou hulp hebben gezocht bij een boerderij in de buurt. Twee mensen zijn aangehouden, meldt de politie.

De steekpartij gebeurde iets na vijf uur. Het slachtoffer zou op een andere plek, in een gebouw, zijn gestoken. Daarna zou de man naar een boerderij in de buurt zijn gegaan om hulp te zoeken. Voorbijgangers zagen de man op de Tiendweg met steekwonden. De politie is naar de plek toegekomen. Hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is niet duidelijk.

Twee mensen zijn opgepakt in de omgeving van de steekpartij. De Forensisch Opsporing van de politie doet verder onderzoek.