Auto komt onder tractor terecht in Stevensbeek, bestuurder bekneld

Een auto is donderdagmiddag onder een tractor terechtgekomen aan de Striep in Stevensbeek. De bestuurder zat daarbij bekneld, maar werd kort na het ongeluk bevrijd.

De bestuurder zat bekneld, maar was wel aanspreekbaar. De brandweer kwam met twee posten om de persoon te bevrijden. Hoe ernstig de verwondingen van de automobilist zijn, is niet duidelijk.

Het is ook niet bekend hoe het mis kon gaan.