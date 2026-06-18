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Auto komt onder tractor terecht in Stevensbeek, bestuurder bekneld

Vandaag om 18:08 • Aangepast vandaag om 18:45
De auto zat bekneld onder de tractor (foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink).
De auto zat bekneld onder de tractor (foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink).

Een auto is donderdagmiddag onder een tractor terechtgekomen aan de Striep in Stevensbeek. De bestuurder zat daarbij bekneld, maar werd kort na het ongeluk bevrijd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder zat bekneld, maar was wel aanspreekbaar. De brandweer kwam met twee posten om de persoon te bevrijden. Hoe ernstig de verwondingen van de automobilist zijn, is niet duidelijk.

Het is ook niet bekend hoe het mis kon gaan.

De bestuurder zat bekneld (foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink).
De bestuurder zat bekneld (foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink).
De persoon is bevrijd door de brandweer (foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink).
De persoon is bevrijd door de brandweer (foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink).

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