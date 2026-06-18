Milieustraat Haps past tijden aan door hitte

De milieustraat in Haps heeft vanwege de verwachte hitte aangepaste openingstijden ingevoerd. Bezoekers kunnen op drie dagen alleen in de ochtend terecht.

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Door de hoge temperaturen heeft de milieustraat en groenstraat in Haps besloten om tijdelijk de openingstijden te wijzigen. Dit moet het bezoek voor zowel medewerkers als klanten aangenamer maken.

De aangepaste tijden gelden op vrijdag 19 juni, zaterdag 20 juni en maandag 22 juni. Op deze dagen is de milieustraat geopend van negen uur ’s ochtends tot één uur ’s middags.

Hitte als aanleiding

De maatregel is genomen vanwege de verwachte hitte, die het werk op de milieustraat bemoeilijkt. Door de uren te beperken tot de ochtend, blijft het voor iedereen werkbaar en comfortabel.

Voor wie zeker wil weten dat de milieustraat geopend is, wordt aangeraden om de actuele openingstijden in de AfvalApp te controleren. Zo voorkom je dat je voor een gesloten poort staat.