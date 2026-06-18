Afvalinzameling Loon op Zand start eerder door hitte

Door de warmte wordt afvalinzameling in Loon op Zand vanaf vrijdag eerder gestart. Containers moeten vóór zes uur ’s ochtends buiten staan. Ook de milieustraat heeft aangepaste openingstijden.

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Vanwege de voorspelde hoge temperaturen begint de afvalinzameling in Loon op Zand vanaf vrijdag 19 juni eerder dan normaal. Waar deze in de zomermaanden juli en augustus standaard om zes uur ’s ochtends start, gaat deze regeling nu al in. Bewoners moeten hun afvalcontainer op de inzameldag vóór zes uur ’s ochtends buiten zetten of de avond ervoor na acht uur.

De gemeente adviseert inwoners om voor actuele informatie over inzameldagen gebruik te maken van de afvalwijzer-app. Zo kunnen zij eventuele wijzigingen tijdig zien. Dit is vooral handig bij onverwachte veranderingen in de planning.

Aangepaste openingstijden

Ook de milieustraat in Loon op Zand past haar openingstijden aan vanwege de hitte. Op vrijdag 19 juni en zaterdag 20 juni is de milieustraat geopend van tien uur ’s ochtends tot één uur ’s middags. Bezoekers wordt aangeraden om vroeg op de dag langs te komen om de grootste warmte te vermijden.

De gemeente benadrukt dat de aangepaste tijden bedoeld zijn om zowel medewerkers als bezoekers te beschermen tegen de hoge temperaturen. Meer informatie over de milieustraat is te vinden via de website van de gemeente.