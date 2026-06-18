Mantelzorgcompliment in Maashorst weer digitaal aan te vragen

Mantelzorgers vanaf twaalf jaar kunnen in Maashorst opnieuw digitaal een compliment aanvragen. De gemeente biedt deze waardering via de website Zorggenoot. In november worden de complimenten uitgereikt. Aanmelden kan tot 15 september.

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Mantelzorgers in Maashorst kunnen vanaf nu hun waardering weer digitaal aanvragen via Zorggenoot. Dit geldt ook voor jongeren vanaf twaalf jaar die mantelzorg verlenen. Aanvragen worden gekoppeld aan preventiewerkers of medewerkers van ONS Welzijn in de eigen wijk of dorp.

In november worden de complimenten uitgereikt door ONS Welzijn, zorgcoöperaties en preventiewerkers. Jonge mantelzorgers worden begeleid door het jongerenwerk. Iedereen die zich aanmeldt, krijgt hierover bericht.

Meer aanvragen vorig jaar

Vorig jaar is het digitale systeem voor het eerst gebruikt, wat leidde tot meer aanvragen dan in eerdere jaren. Na een evaluatie is de website Zorggenoot verbeterd. Mantelzorgers krijgen nu direct een bevestigingsmail en zien meteen waar ze het compliment kunnen ophalen.

Aanmelden tot 15 september

Aanmelden kan eenvoudig via de knop ‘aanmelden’ op Maashorst.Zorggenoot.nl. Mantelzorgers worden dan gekoppeld aan een contactpersoon. De gemeente benadrukt dat het compliment een erkenning is voor de bijzondere zorg die mantelzorgers bieden.

De inschrijving sluit op 15 september, waarna de uitreiking in november plaatsvindt.