Weerbaarheidstraining voor basisschoolkinderen in Deurne

Kinderen van groep 6 tot en met 8 in Deurne kunnen vanaf september deelnemen aan de Rots en Watertraining. Deze weerbaarheidstraining vindt plaats in sporthal de Springplank en loopt van dinsdag 15 september tot en met dinsdag 10 november 2026. Met acht bijeenkomsten leren kinderen beter omgaan met anderen en zichzelf. Ouders worden bij enkele onderdelen van de training betrokken.

Gevonden voor jou

De Rots en Watertraining is speciaal ontwikkeld voor basisschoolkinderen vanaf negen jaar die willen werken aan hun sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Tijdens de actieve lessen leren deelnemers bijvoorbeeld hoe ze hun grenzen kunnen stellen en bewaken, rekening kunnen houden met anderen en op een goede manier ‘nee’ kunnen zeggen.

De training bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur. De laatste bijeenkomst, op 10 november, is een ouder-kindbijeenkomst. Daarnaast worden ouders uitgenodigd om bij les twee, vijf en acht gedeeltelijk aanwezig te zijn. Kinderen en ouders kunnen ook thuis samen oefenen om het geleerde verder te versterken.

Praktische informatie

De lessen vinden plaats op dinsdagmiddag van 15.45 uur tot 17.15 uur in sporthal de Springplank aan de Keltenstraat 18 in Deurne. Door de focus op beweging en zelfverdedigingsoefeningen is deelname op eigen risico. Voorafgaand aan de training wordt een kennismakingsgesprek gehouden om verwachtingen te bespreken.

Deelnemers krijgen tijdens de lessen ook huiswerkopdrachten, zoals nadenken over lichaamshouding: ben je een makkelijke prooi of sta je stevig in je schoenen? De training helpt kinderen om hun eigen keuzes te maken en minder snel boos te worden.

De Rots en Watertraining wordt georganiseerd door LEVgroep en Zorg in Deurne. Voor meer informatie over de trainers of om aan te melden kunnen geïnteresseerden de website van LEV Deurne raadplegen.