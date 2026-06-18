Café Peppers dicht na geweldsincident, eigenaar is het er niet mee eens

Café Sgt. Peppers op het Stratumseind in Eindhoven moet twee weken dicht. Dat heeft burgemeester Jeroen Dijsselbloem besloten na een geweldsincident. Eigenaar Bram Merkelbach accepteert het besluit, maar is het er niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt.

Burgemeester acht sluiting nodig De burgemeester vindt dat dit niet kan. "Bezoekers moeten veilig kunnen uitgaan", schrijft Dijsselbloem in de brief. Volgens hem is de situatie in de uitgaansstraat door het incident niet veilig genoeg om het café open te houden. Hij ziet het als een ernstige verstoring van de openbare orde.

Op camerabeelden is volgens de brief te zien dat de man buiten bewustzijn naar buiten wordt gedragen en over de grond wordt gesleept. Toen de beveiliger hem losliet, viel de man met zijn gezicht op de grond. Hij liep een gebroken neus op en mogelijk een hersenschudding.

In de nacht van 21 maart ging het mis bij het café, staat in een brief die de gemeente naar de zaak stuurde. Volgens de politie gebruikte een beveiliger geweld tegen een bezoeker.

Dat een beveiliger erbij betrokken was, weegt voor hem extra zwaar. Juist beveiligers moeten ervoor zorgen dat situaties niet uit de hand lopen, vindt Dijsselbloem. Als een beveiliger zelf geweld gebruikt, kan dat het vertrouwen in de veiligheid van het uitgaansgebied schaden. De burgemeester benadrukt dat de eigenaar verantwoordelijk is voor de beveiliging bij het café.

Eigenaar ziet het anders

Merkelbach is het niet eens met het besluit en heeft bezwaar gemaakt. Hij zegt dat het anders is gegaan dan de gemeente stelt. Volgens hem verklaren de beveiliger en een medewerker dat de bezoeker zonder geweld naar buiten is gebracht en daarna zelf viel. "Beiden hadden geen idee waardoor de man viel", zegt Merkelbach.

Wel erkent hij dat het slachtoffer gewond raakte. De beveiliger, die via een extern bedrijf was ingehuurd, is inmiddels vervangen door een andere portier voor de deur van het café.

Merkelbach is ook kritisch op hoe de gemeente heeft gehandeld. Volgens hem zijn brieven verkeerd verstuurd en heeft hij geen kans gekregen om zijn kant van het verhaal te vertellen. De gemeente vindt juist dat ingrijpen nodig is om de orde te herstellen.

Balen tijdens het WK

De sluiting geldt voor twee weken, tot 2 juli. Merkelbach heeft overwogen in beroep te gaan. "Maar dat kost veel geld en je hebt er veel gedoe mee. Ik accepteer het besluit, maar baal er wel van", zegt hij. Met het WK in volle gang zijn het drukke tijden voor cafés op het Stratumseind. "Het scheelt dat de meeste studenten tentamenweek hebben. We zijn nu even dicht en kunnen na deze twee weken hopelijk het einde van het schooljaar en de laatste periode van het WK meepikken."

De gemeente heeft nog niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant.