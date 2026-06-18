Gemeente en provincie werken samen aan Havenkwartier Veghel

Gemeente Meierijstad en provincie Noord-Brabant hebben een intentieovereenkomst ondertekend om samen te werken aan de stedelijke ontwikkeling van het Havenkwartier in Veghel. Met het opstellen van een Masterplan en Ontwikkelperspectief willen zij het gebied toekomstbestendig maken.

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De ondertekening markeert de start van een intensieve samenwerking tussen de gemeente Meierijstad en de provincie Noord-Brabant. Het Havenkwartier is een groot gebied in Veghel dat onder meer de binnenhaven, Noordkade, Zuidkade, het Jumboterrein en FrieslandCampina omvat. Het Masterplan zal richtlijnen bieden voor woningbouw, werkgelegenheid, recreatie, cultuur en bereikbaarheid. Het Ontwikkelperspectief geeft voorwaarden en verwachtingen voor ontwikkelaars in het gebied.

De ontwikkeling van het Havenkwartier is een langetermijnproject. Volgens de planning wordt het Masterplan in de eerste helft van 2027 afgerond, waarna besluitvorming volgt. Het uiteindelijke doel is om van het Havenkwartier een levendige en dynamische plek te maken waar wonen, werken en recreëren centraal staan.

Belang van samenwerking

Wethouder Jan van Burgsteden van Meierijstad benadrukt dat de betrokkenheid van alle partijen essentieel is om van het project een succes te maken. Hij wijst op de sterke verbindingen tussen cultuur, economie, recreatie en de gemeenschap, zoals die al te zien zijn bij de Noordkade in Veghel. Dit fundament wil de gemeente verder benutten en uitbreiden in de plannen voor het Havenkwartier.

Ook de provincie Noord-Brabant hecht veel waarde aan de samenwerking. Gedeputeerde Stijn Smeulders noemt het project een belangrijk onderdeel van het provinciale beleid om stedelijke ontwikkelingen in Brabantse gemeenten te ondersteunen. Het Havenkwartier moet uitgroeien tot een visitekaartje voor Veghel en de regio.

Met de intentieovereenkomst is een belangrijke mijlpaal bereikt in de samenwerking tussen gemeente en provincie. Het ambitieuze project biedt kansen voor duurzame groei en een toekomstgerichte ontwikkeling die de komende jaren vorm zal krijgen.