Automobilist naar ziekenhuis na botsing met andere auto in Etten-Leur

Een automobilist is donderdagavond naar het ziekenhuis gebracht na een botsing met een andere auto op de kruising van de Markt en de Wipakker in Etten-Leur.

De politie, een ambulance en de brandweer kwamen op het ongeluk af. De gewonde automobilist is door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn.

De politie heeft de betrokken bestuurders gevraagd naar de toedracht van het onderzoek. Op dit moment is nog niet duidelijk welke bestuurder er geen voorrang heeft verleend. Beide auto's zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd.