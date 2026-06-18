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Automobilist naar ziekenhuis na botsing met andere auto in Etten-Leur

Gisteren om 20:08 • Aangepast gisteren om 21:53
De politie doet onderzoek (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
De politie doet onderzoek (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

Een automobilist is donderdagavond naar het ziekenhuis gebracht na een botsing met een andere auto op de kruising van de Markt en de Wipakker in Etten-Leur. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie, een ambulance en de brandweer kwamen op het ongeluk af. De gewonde automobilist is door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn.

De politie heeft de betrokken bestuurders gevraagd naar de toedracht van het onderzoek. Op dit moment is nog niet duidelijk welke bestuurder er geen voorrang heeft verleend. Beide auto's zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd.

Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

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