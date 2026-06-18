Eerst gezakt, een dag later toch geslaagd: Storm ontdekt fout in examen

Storm van Gastel (19) uit Hooge Zwaluwe kreeg het meest gevreesde telefoontje voor examenkandidaten: hij was gezakt. Een dag later kreeg hij nóg een belletje: hij was toch geslaagd en hoeft donderdag niet te herkansen. "Ik ontdekte een fout", zegt hij.

Slecht nieuws aan de telefoon Het was slecht nieuws: hij had een onvoldoende te veel op zijn cijferlijst. "Ik had in eerste instantie wel het gevoel dat ik geslaagd was. Ik had zo goed geleerd. Zakken voelde gek", vertelt hij.

Hij is er nog van ondersteboven en noemt wat hem overkwam een 'roller coaster van gebeurtenissen'. Die rit begon vorige week, toen hij zijn docent van het Newmancollege in Breda aan de lijn kreeg.

Zijn gedachten gingen alle kanten op. "Ik dacht: moet ik nu toch een jaar opnieuw doen? Ik kan herkansen, maar dan moet ik opnieuw gaan leren", legt hij uit. Om zijn eindexamen havo misschien alsnog te halen, kon hij aardrijkskunde herkansen. Een dag na het vervelende telefoontje ging hij daarom naar school om zijn toets in te zien.

Vraag acht toch goed

Achteraf een gouden zet, want hij ontdekte dat vraag acht fout was gerekend, terwijl hij die wel degelijk goed had. Storm was met stomheid geslagen. "Mijn docent zei: eigenlijk ben je dan geslaagd, volgens mij."

Om dat te bewijzen, schoot Storm in de actiemodus. Er gingen telefoontjes en mails over en weer naar de examensecretaris, en hij ging langs bij de tweede docent die zijn examen had nagekeken. Hij deed er alles aan om aan te tonen dat de meerkeuzevraag toch echt goed was.

Het verlossende telefoontje

En dat bleek te kloppen. Aan het eind van de dag kreeg hij het verlossende telefoontje. Zijn 5,1 werd een 5,4, waardoor hij alsnog geslaagd was. "Het was heel bizar, een unieke ervaring. Heel, heel, heel gek. Het voelde bijna buitenaards", somt hij op. "Thuis geloofden ze me eerst niet."

Een herkansing was niet meer nodig. Storm is nu verzekerd van een start aan de opleiding verpleegkunde op de Avans Hogeschool. En dat heeft hij goed gevierd. "Ik heb thuis een champagnefles opengetrokken en geproost op de uitslag", vertelt hij enthousiast. "En er komt nog een groot feest aan."