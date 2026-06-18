Fototentoonstelling toont divers Breda in Grote Kerk

Van 3 juli tot en met 1 november is de fotografietentoonstelling 'Eén liefde, vele gezichten – Een stad in beeld' te zien in de Grote Kerk Breda. Fotografen Bianca Pilet en Stacii Samidin onderzoeken de verbondenheid van Bredanaars met elkaar en met het iconische monument. De expositie maakt deel uit van de reeks 'Nieuwe perspectieven' en biedt een veelzijdig beeld van de Bredase samenleving.

Gevonden voor jou

Voor de tentoonstelling kijken de fotografen met een frisse blik naar zowel nieuwe inwoners van Breda als naar Bredanaars die al generaties lang in de stad wonen. Bianca Pilet richt zich op mensen met tatoeages van Breda en de Grote Kerk. Ze legt hen vast in een mix van zorgvuldig gecomponeerde en spontane beelden. Stacii Samidin brengt een aantal van de subculturen in de stad in beeld, zoals NAC-supporters, de Molukse gemeenschap en punkers.

De Grote Kerk Breda speelt een centrale rol in de expositie. Het monument, dat al eeuwenlang een belangrijk symbool is voor de stad, wordt niet alleen afgebeeld, maar diende ook als decor voor enkele fotosessies. De tentoonstelling biedt een dwarsdoorsnede van de huidige Bredase samenleving en reflecteert op de diverse manieren waarop inwoners zich verbonden voelen met hun stad.

Flash Weekend in de kerk

Op 4 en 5 juli, tijdens het openingsweekend van de tentoonstelling, vindt in de Grote Kerk een speciaal Tattoo Weekend plaats. Samen met Bunker Tattoo worden unieke tatoeages gezet, geïnspireerd op de verhalen rondom het monument. Mensen die een tatoeage laten zetten, kunnen hun persoonlijke verhaal delen en zo een bijzondere band creëren met de kerk.

'Eén liefde, vele gezichten – Een stad in beeld' is onderdeel van de jaarlijkse serie 'Nieuwe perspectieven', die kunstenaars uitnodigt om de geschiedenis van de Grote Kerk te verbeelden. Deze derde editie volgt op eerdere presentaties van Maria Roosen en Guido Geelen. Bij de tentoonstelling verschijnt ook een gelijknamig magazine dat beschikbaar is in de Grote Kerk.

De expositie is te bezoeken van 3 juli tot en met 1 november 2026 in de Grote Kerk Breda. Tijdens deze periode is het monument vrij toegankelijk.