Milieustraat Best past openingstijden aan door hitte

De milieustraat in Best heeft vanwege de verwachte hitte aangepaste openingstijden. Dit is om zowel medewerkers als bezoekers te beschermen tegen de hoge temperaturen.

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Vanwege de warme dagen in juni heeft de milieustraat besloten om tijdelijk de openingstijden aan te passen. Dit voorkomt dat medewerkers en bezoekers te lang worden blootgesteld aan extreme hitte.

De aangepaste tijden gaan in op woensdag 19 juni en gelden tot en met vrijdag 23 juni. De milieustraat opent op de betreffende dagen eerder en sluit ook eerder dan normaal.

Aangepaste openingstijden

Op woensdag 19 juni is de milieustraat geopend van zeven uur ’s ochtends tot één uur ’s middags. Op donderdag 20 juni kan men terecht tussen zeven uur ’s ochtends en twee uur ’s middags.

Op vrijdag 22 juni en zaterdag 23 juni zijn de openingstijden iets later: van acht uur ’s ochtends tot twaalf uur ’s middags. Bezoekers wordt geadviseerd om hun bezoek goed te plannen.

Het aanpassen van de tijden is een maatregel om de veiligheid en het welzijn van iedereen te waarborgen. De normale openingstijden worden na deze periode weer hervat.