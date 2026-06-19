Stormnacht in Nuenen: 'Opeens hoorden we een enorme klap'

Nuenen is in de nacht van donderdag op vrijdag hard getroffen door noodweer. Een felle storm trok over de regio Eindhoven en barstte vooral boven Nuenen in alle hevigheid los. Een uur lang kwam de regen met bakken uit de hemel, terwijl de bliksem onafgebroken door de lucht schoot. De bliksem sloeg in vlak bij een huis.

In de Weverstraat sloeg de bliksem in bij een huis. Door de inslag zijn alle kabels in de muren verkoold en stopcontacten zijn doorgebrand. De bewoonster is er vrijdagochtend vrij rustig onder. "Ineens hoorde we een enorme klap en kwam er rook uit de stopcontacten. Het is wat het is, gelukkig zijn we ongedeerd."

Op meerdere plekken ging het flink mis. Aan de Beukenlaan waaiden bomen om door de harde wind. De Opwettenseweg veranderde door de hoosbuien in korte tijd in een watermassa.

Even verderop in de straat ligt nog een omgevallen boom. Een buurtbewoner die er bij staat zegt dat het vooral erg hard regende. Toch moet er ook een flinke windvlaag zijn geweest. "Ik werd wakker van een boom die omviel. Daarna hoorde we ook ergens de bliksem inslaan. Dat was een heel harde klap", vertelt de buurtbewoner.

Op videobeelden is te zien hoe heftig het noodweer was. De regen werd horizontaal door de straten gejaagd en de ene na de andere lichtflits verlichtte de donkere lucht. De zware buien waren vanuit België Nederland binnengetrokken en troffen Nuenen vol.

De brandweer van Nuenen had de hele nacht de handen vol aan meldingen van stormschade, wateroverlast en de blikseminslag.

Vrijdag waarschuwt het KNMI voor mogelijk weer onweersbuien later op de middag. Die kunnen gepaard gaan met windstoten en hagel.