Stormnacht in Nuenen: regen raast horizontaal door de straten

Nuenen is in de nacht van donderdag op vrijdag hard getroffen door noodweer. Een felle storm trok over de regio Eindhoven en barstte vooral boven Nuenen in alle hevigheid los. Een uur lang kwam de regen met bakken uit de hemel, terwijl de bliksem onafgebroken door de lucht schoot.

Op meerdere plekken ging het flink mis. Aan de Beukenlaan waaiden bomen om door de harde wind. De Opwettenseweg veranderde door de hoosbuien in korte tijd in een watermassa. In de Weverstraat sloeg de bliksem in bij een woning. Er ontstond voor zover bekend geen brand.

Op videobeelden is te zien hoe heftig het noodweer was. De regen werd horizontaal door de straten gejaagd en de ene na de andere lichtflits verlichtte de donkere lucht. De zware buien waren vanuit België Nederland binnengetrokken en troffen Nuenen vol.

De brandweer van Nuenen had de hele nacht de handen vol aan meldingen van stormschade, wateroverlast en de blikseminslag.

Vrijdag waarschuwt het KNMI voor mogelijk weer onweersbuien later op de middag. Die kunnen gepaard gaan met windstoten en hagel.