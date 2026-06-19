Brand in bedrijfspand in Etten-Leur, medewerkers geëvacueerd

In een bedrijfspand aan de Penningweg in Etten-Leur heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed. Door de grote hoeveelheid rook in het pand zijn alle medewerkers die binnen waren uit voorzorg naar buiten gebracht.

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De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit, waaronder twee bluswagens en een hoogwerker. De brand was snel onder controle.

Vermoedelijk is de brand ontstaan in een leiding van de afzuiging. Het gebouw is geventileerd om de rook weg te krijgen. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht. Voor zover bekend raakte niemand gewond.