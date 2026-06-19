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Zwaar transport komt vast te zitten op rotonde in Boxmeer

Vandaag om 06:26
Zwaar transport komt vast te zitten op rotonde in Boxmeer (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
Zwaar transport komt vast te zitten op rotonde in Boxmeer (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).

Een zwaar transport is donderdagavond vast komen te zitten op de Rochusrotonde in Boxmeer. Daardoor ontstond een verkeersopstopping.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het voertuig had veel moeite om de rotonde te passeren en hield het overige verkeer tegen. Mogelijk reed het zware transport door Boxmeer omdat de A73 bij knooppunt Rijkevoort was afgesloten.

Bij de poging om de rotonde over te steken, raakte de bestrating flink beschadigd. Het is niet bekend hoelang het duurde voordat het transport verder kon rijden.

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  • Zwaar transport komt vast te zitten op rotonde in Boxmeer (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
    Zwaar transport komt vast te zitten op rotonde in Boxmeer (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
  • Zwaar transport komt vast te zitten op rotonde in Boxmeer (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
  • Zwaar transport komt vast te zitten op rotonde in Boxmeer (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
  • Zwaar transport komt vast te zitten op rotonde in Boxmeer (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).

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