Bezwaarschriften besproken in gemeentehuis Heeze-Leende

De Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten bespreekt op dinsdag 23 juni drie bezwaarschriften tijdens een openbare hoorzitting in het gemeentehuis van Heeze-Leende.

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In het gemeentehuis aan de Jan Deckersstraat 2 worden drie zaken behandeld. De hoorzitting begint om zeven uur ’s avonds en duurt tot half negen. Op de agenda staan bezwaren tegen besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende en Cranendonck.

De eerste zaak betreft een besluit van Heeze-Leende om afvalstoffen op een ventweg bij de Geldropseweg met spoedeisende bestuursdwang op te ruimen. Vervolgens wordt een bezwaarschrift tegen een maatregel van Cranendonck besproken. Het college heeft een deel van een pand aan de Parallelweg in Budel-Schoot tijdelijk gesloten.

Vergunning voor omgevingsplan

De laatste zaak draait om een verleende omgevingsvergunning in Heeze-Leende. Het college besloot om regels uit het omgevingsplan aan te passen voor een locatie aan de Dorpstraat in Leende.

De agenda van de hoorzitting kan tot op de dag zelf nog veranderen. De bijeenkomst is openbaar, maar toehoorders wordt geadviseerd vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie.