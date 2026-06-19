Nieuw college Geertruidenberg geïnstalleerd

Burgemeester Madeleine van Toorenburg heeft donderdagavond de nieuwe wethouders van Geertruidenberg beëdigd. Het college gaat aan de slag met het coalitieakkoord “Bouwen aan balans: wonen, zorg en leefbaarheid”.

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De installatie vond plaats tijdens een extra raadsvergadering. Naast burgemeester Van Toorenburg bestaat het nieuwe college uit wethouders Albert Smit en Ferdi van Dongen van Gemeentebelangen, en Mike Hofkens en Bart van Strien van Lokaal+. Judith Donkers is benoemd tot gemeentesecretaris.

De verdeling van de portefeuilles wordt tijdens de eerste collegevergadering definitief vastgesteld. Hiermee is de nieuwe bestuursperiode voor Geertruidenberg officieel van start gegaan.

Het coalitieakkoord “Bouwen aan balans: wonen, zorg en leefbaarheid” zal de komende jaren als leidraad dienen voor het beleid van het college. De plannen richten zich op het verbeteren van de leefomgeving en het versterken van voorzieningen in de gemeente.

Op een foto die is vrijgegeven door de gemeente staan de nieuwe bestuurders samen met burgemeester Van Toorenburg en gemeentesecretaris Donkers. De foto is genomen na afloop van de beëdiging.