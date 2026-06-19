Gemeenteraad Valkenswaard vergadert op 25 juni

De gemeenteraad van Valkenswaard vergadert op donderdag 25 juni vanaf half acht ’s avonds. De vergadering is openbaar en vindt plaats in het gemeentehuis.

Gevonden voor jou

Belangstellenden kunnen de bijeenkomst bijwonen in het gemeentehuis van Valkenswaard. Voor wie niet fysiek aanwezig kan zijn, is er een livestream beschikbaar. Deze is te volgen via computer, tablet of telefoon op de website van de gemeente.

Op de voorlopige agenda staan diverse onderwerpen die van belang zijn voor de regio. Zo wordt onder meer gesproken over het voormalige LTS-terrein en de omgevingsvisie voor de Le Sage ten Broekstraat. Ook de ontwerpbegroting voor 2027, het programma duurzaamheid en het huisvestingsplan voor onderwijs komen aan bod.

Meer onderwerpen op de agenda

Andere punten die besproken worden zijn de zienswijzen op beleidsstukken van de GGD Brabant-Zuidoost en het samenwerkingsverband GRSA2. Daarnaast wordt een voorstel behandeld over het niet vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan voor de Keizerstraat-Venbergseweg.

De volledige agenda en verdere details zijn te vinden op de website van de gemeente Valkenswaard.