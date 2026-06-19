Nieuw college Alphen-Chaam presenteert plannen

Het nieuwe college van Alphen-Chaam heeft de portefeuilleverdeling vastgesteld. Burgemeester Lieke Schuitmaker en drie wethouders gaan aan de slag met het coalitieakkoord ‘Frisse Koers, sterke gemeenschap’.

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In de eerste vergadering van het nieuwe college van Alphen-Chaam is de verdeling van taken voor de komende bestuursperiode vastgesteld. Wethouders Ton Berben (Lokaal Krachtig), Lammert Westra (CDA) en Louis Laros (partij-neutraal) nemen samen met burgemeester Lieke Schuitmaker en gemeentesecretaris Els van der Molen-Zwart de verantwoordelijkheid op zich.

Het college gaat de komende vier jaar uitvoering geven aan het coalitieakkoord ‘Frisse Koers, sterke gemeenschap’. In dit akkoord staan de plannen en ambities van de gemeente voor de komende bestuursperiode. Burgemeester Schuitmaker is naast voorzitter van het college ook voorzitter van de gemeenteraad.

Samenstelling college

Bij de portefeuilleverdeling zijn de verantwoordelijkheden voor diverse beleidsterreinen verdeeld onder de leden van het college. De gemeentesecretaris fungeert als eerste adviseur van het college en ondersteunt hen bij de uitvoering van de plannen.

Met deze nieuwe samenstelling wil de gemeente Alphen-Chaam werken aan een sterke gemeenschap en een frisse koers voor de toekomst. Het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling zijn openbaar en bieden inzicht in de focus van het bestuur.