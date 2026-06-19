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Man aangehouden in Berkel-Enschot na misbruik en mishandeling kinderen

Vandaag om 09:13 • Aangepast vandaag om 09:26
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp

Een 42-jarige man is woensdag aangehouden in Berkel-Enschot. Hij moet nog een celstraf van dertien jaar uitzitten. Dat maakte de politie vrijdagochtend bekend.  

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De straf was de man eind april opgelegd vanwege het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner in het Verenigd Koninkrijk. De man sloeg na het vonnis op de vlucht.

Een paar weken geleden deden de Britse autoriteiten het verzoek om de man hier op te sporen. Dankzij informatie-uitwisseling werd zijn schuilplaats al snel gevonden.

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